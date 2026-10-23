«Пустая голова» в октябре: Нейропсихолог объяснила, почему осенью становится сложнее думать

В октябре человек может чаще забывать мелочи, хуже концентрироваться на работе и по несколько раз перечитывать один и тот же текст. По мнению нейропсихолога Киры Макаровой, подобная рассеянность иногда связана с психологической адаптацией к осени, а не с ухудшением памяти. Об этом специалист рассказала Life.ru.

Осенний эффект «пустой головы» связан прежде всего чисто психологически с тем, что после долгого летнего сезона — даже если мы не в отпуске — всё равно тепло, всё равно длинный световой день, всё равно много солнца. Это заставляет нас радоваться и чувствовать себя полными сил. Кира Макарова Нейропсихолог

По словам специалиста, с наступлением осени человеку приходится привыкать к сокращению светового дня, дождям и пасмурной погоде. На фоне резкой смены привычной обстановки могут появляться подавленность, ощущение внутренней пустоты и некоторая заторможенность. Макарова рассматривает такую реакцию как способ психики постепенно приспособиться к новому ритму жизни. При этом, подчеркнула она, обычная осенняя грусть сама по себе не означает депрессию.

«Это защитная реакция психики, чтобы не сойти с ума. Мы затормаживаемся и начинаем потихоньку обдумывать те условия, в которых оказались. Конечно, они не новые, но так работает наша психика: чтобы защититься, чтобы мы были психически здоровы, чтобы не получали сразу какой-то стресс», — отметила нейропсихолог.

Способность концентрироваться Макарова сравнила с зарядом батарейки. После полноценного сна человеку проще быстро соображать и решать сложные задачи, а к вечеру, когда накапливается усталость, сосредоточиться становится труднее. Поэтому ощущение «пустой головы» может быть связано не только со сменой сезона, но и с обычным утомлением. Эксперт также напомнила, что заторможенность мышления встречается при депрессии, однако призвала не путать медицинский диагноз с временным снижением настроения.

По словам Макаровой, человеку необходимо время, чтобы психологически попрощаться с летом и привыкнуть к осеннему распорядку. Особенно заметным этот переход может быть после отпуска, когда приходится возвращаться к рабочим задачам. Специалист считает, что привыкание к новому сезону происходит постепенно, а приближение новогодних праздников может помочь воспринимать осень более позитивно.

Ранее Life.ru рассказывал, почему смартфоны сами по себе не ускоряют старение мозга. Нейропсихолог объяснила, что пик развития мозга приходится примерно на 22–25 лет, после чего объём серого вещества постепенно сокращается. После 40 лет могут появляться изменения памяти и скорости реакции, а к 50 годам отдельные когнитивные показатели способны снизиться на несколько процентов. При этом словарный запас и накопленные знания нередко сохраняются до глубокой старости.