Пустило корни прямо в глазу: В Якутии врачи извлекли из глаза мужчины проросшее семечко

В Якутии офтальмологи удалили из глаза 42-летнего мужчины семечко, которое за четыре месяца успело пустить корень длиной около трёх миллиметров. Он пророс в ткани конъюнктивы. О необычном случае рассказал главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан.

Максим Слепцов получил травму ещё летом, когда находился в лесу в Абыйском районе. Мужчине в глаз попала ветка, после чего началось воспаление. В последующие месяцы его мучили ежедневные головные боли, повышенное внутриглазное давление и постоянное ощущение инородного тела.

Якутянин пытался самостоятельно избавиться от того, что мешало, но из-за боли сделать этого не смог. При этом в больнице, куда он обращался ранее, посторонний предмет не заметили.

Извлечь семечко удалось офтальмохирургу Елизавете Карповой. Врач провела процедуру под местной анестезией с помощью инъекционной иглы. По словам специалиста, подобный случай встретился ей впервые.

«Такого случая у меня в практике еще не было, корень семечка достигал примерно 3 миллиметров», — рассказала Карпова.

Офтальмохирург пояснила, что длительное нахождение инородного тела могло привести к язве роговицы и даже потере зрения. Однако сейчас, по её словам, здоровью глаз пациента ничего не угрожает. Сам Максим признался, что сразу после удаления семечка почувствовал облегчение и наконец начал просыпаться без головной боли.

Ранее Life.ru рассказывал о сложной операции в Подмосковье, где врачи извлекли из глаза мужчины гвоздь, проникший глубоко в структуры черепа. Инородное тело остановилось вблизи крупных сосудов, повреждение которых могло привести к гибели пациента. Для проведения вмешательства потребовалась совместная работа офтальмологов, нейрохирургов и отоларингологов. В результате медикам удалось сохранить мужчине жизнь и зрение.