Торчала «шляпка» в углу глаза: Двухлетний мальчик упал на саморез во время ремонта дома

Врачи Екатеринбурга спасли глаз и зрение двухлетнему мальчику, которому во время ремонта дома в глазницу глубоко вошёл саморез. После первичного осмотра в больнице посёлка Бисерть ребёнка экстренно доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9, рассказали в Минздраве региона.

Ребёнок наткнулся на саморез. Фото © пресс-службы Минздрава Свердловской области

Ребёнок наткнулся на саморез. Фото © пресс-службы Минздрава Свердловской области

Несчастный случай произошёл, когда семья обустраивала новый дом. Мальчик побежал, споткнулся и упал на саморез, которым отец крепил половицы. Мама заметила металлическую шляпку в уголке глаза сына и сразу отвезла его к медикам.

Рентген показал, что инородное тело прошло глубоко под нижней стенкой глазницы и оказалось в верхнечелюстной пазухе. В Екатеринбурге к операции подключили специалистов нескольких отделений — анестезиологии и реанимации, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и травматологии.

«Саморез вошёл в глазницу под таким углом, что, по счастливому стечению обстоятельств, не повредил жизненно важные структуры», — рассказал челюстно-лицевой хирург Сергей Пименов.

Медикам удалось извлечь саморез и сохранить ребёнку глаз и зрение. После операции Саша ещё несколько дней оставался под наблюдением врачей.

Ранее полуторагодовалый мальчик получил тяжёлую травму кисти на эскалаторе станции метро «Бухарестская» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл вечером 5 октября около 21:00. Правая рука ребёнка по неосторожности попала в движущийся механизм. Врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги безымянного пальца, а также рваные раны среднего и безымянного пальцев. Мальчика госпитализировали в микрохирургическое отделение.