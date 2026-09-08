Пустые стены наполнят искусством: Более 100 картин передали музею Мариуполя

Более 100 картин российских художников передали в дар Мариуполю для пополнения коллекции городского краеведческого музея. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В музей Мариуполя отправили свыше 100 картин работы российских художников. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

В собрание вошли пейзажи с набережными Невы, видами средней полосы России, православными храмами и другими сюжетами. Работы создали 80 художников из 12 городов страны.

Коллекцию сформировали в рамках благотворительного проекта «Единое пространство любви». Организаторов поддержал Государственный Эрмитаж.

Идея появилась после поездки авторов проекта в Мариуполь около года назад. По словам руководителя НКО «Мастер Класс» Амары Семёновой, они увидели пустующие этажи городского музея и решили помочь наполнить восстановленные помещения произведениями искусства.

«Когда мы увидели три этажа пустеющих стен в музее Мариуполя, захотелось их наполнить радостью, любовью, жизнью», — рассказала Семёнова.

Произведения разместят в Мариупольском краеведческом музее. Его здание серьёзно пострадало во время боевых действий в 2022 году, а значительная часть прежней экспозиции была утрачена.

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