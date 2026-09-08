Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 11:26

Пустые стены наполнят искусством: Более 100 картин передали музею Мариуполя

Более 100 картин российских художников передали в дар музею в Мариуполе

Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Более 100 картин российских художников передали в дар Мариуполю для пополнения коллекции городского краеведческого музея. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В музей Мариуполя отправили свыше 100 картин работы российских художников. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

В собрание вошли пейзажи с набережными Невы, видами средней полосы России, православными храмами и другими сюжетами. Работы создали 80 художников из 12 городов страны.

Коллекцию сформировали в рамках благотворительного проекта «Единое пространство любви». Организаторов поддержал Государственный Эрмитаж.

Идея появилась после поездки авторов проекта в Мариуполь около года назад. По словам руководителя НКО «Мастер Класс» Амары Семёновой, они увидели пустующие этажи городского музея и решили помочь наполнить восстановленные помещения произведениями искусства.

«Когда мы увидели три этажа пустеющих стен в музее Мариуполя, захотелось их наполнить радостью, любовью, жизнью», — рассказала Семёнова.

Произведения разместят в Мариупольском краеведческом музее. Его здание серьёзно пострадало во время боевых действий в 2022 году, а значительная часть прежней экспозиции была утрачена.

«Дядя, вы главный строитель?» Хуснуллин вспомнил просьбу девочки из Мариуполя
«Дядя, вы главный строитель?» Хуснуллин вспомнил просьбу девочки из Мариуполя

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине намерены привлечь к ответственности директора музея Наталью Капустникову, которая во время боевых действий помогла сохранить произведения Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Киев грозит женщине 12 годами лишения свободы.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar