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Регион
Опубликовано 16 сентября, 06:32

Путь из кольца закрыт: Бойцы ВСУ на БТР попытались прорвать окружение у Нефедовки

Попытка вырваться из окружения у Нефедовки закончилась потерями ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские подразделения предприняли попытку прорвать окружение в районе Нефедовки Харьковской области на БТР, однако атака не достигла цели. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По данным канала, попытка прорыва была проведена на Великобурлукском направлении с применением бронетехники. В результате огневого воздействия, как утверждается, была уничтожена бронемашина Senator и боевая группа ВСУ.

Также сообщается, что российские подразделения освободили населённый пункт Ольховатку и продолжают развивать наступление на данном направлении. По информации «Северного ветра», за сутки подтверждённые потери украинской стороны составили более 220 человек — свыше 150 в Сумской области и более 70 в Харьковской.

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Ранее Life.ru писал, что российские ВС пресекли попытки ВСУ прорваться из волчанского котла. В Минобороны РФ отмечали, что дальнейшее продвижение на этом участке позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 км.

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Андрей Бражников
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