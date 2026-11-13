При подготовке к велосипедному путешествию по горам необходимо учитывать резкие перепады температуры и брать одежду для разных погодных условий. Особенно важно не забывать о защите от дождя, ветра и палящего солнца. Такой совет дал путешественник Сергей Ухлов, преодолевший 736 километров по Кыргызстану за семь дней, в интервью «Чемпионату».

За время поездки суммарный набор высоты на маршруте спортсмена превысил девять тысяч метров. Из-за горного рельефа ему приходилось готовиться как к жаре, так и к холоду на перевалах.

Ухлов рекомендует брать хотя бы один комплект одежды для каждого температурного режима. В обязательный набор он также советует включить дождевик, поскольку погода в горах может меняться.

Отдельное внимание путешественник уделил защите от солнца. По его словам, съёмные велосипедные рукава, которые он первоначально приготовил для холодных участков маршрута, оказались гораздо полезнее в жару.

«Я брал рукава, думал, они пригодятся на перевалах во время холода, но в итоге они больше пригодились в жаркую погоду, чтобы спасаться от солнца», — поделился спортсмен.

Ухлов также посоветовал использовать солнцезащитный крем. А чтобы ноги не замерзали на высокогорных участках, он надевал специальные ветрозащитные термобахилы, которые защищают стопы от холодного воздуха.