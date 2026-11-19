Президент России Владимир Путин призвал форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступать площадкой для объединения экономик на фоне усиливающейся фрагментации мировой экономики. Об этом он заявил 19 ноября на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«В нынешних непростых условиях фрагментации мировой экономики, о чём только что в своём выступлении сказал коллега из Сингапура, множащихся вызовов и угроз её стабильности форум АТЭС должен задавать объединительный тон, выстраивать конструктивную повестку сотрудничества», — отметил российский лидер.