Путин: АТЭС должен объединять в условиях фрагментации мировой экономики
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Президент России Владимир Путин призвал форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступать площадкой для объединения экономик на фоне усиливающейся фрагментации мировой экономики. Об этом он заявил 19 ноября на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
«В нынешних непростых условиях фрагментации мировой экономики, о чём только что в своём выступлении сказал коллега из Сингапура, множащихся вызовов и угроз её стабильности форум АТЭС должен задавать объединительный тон, выстраивать конструктивную повестку сотрудничества», — отметил российский лидер.
Таким образом Путин обозначил одну из задач форума — сохранять пространство для конструктивного взаимодействия экономик в условиях нарастающих вызовов для мировой торговли и хозяйственных связей.
Ранее Life.ru рассказывал о выступлении Путина на деловом саммите АТЭС, где президент говорил об изменении мирового экономического баланса. Тогда российский лидер обратил внимание на растущую роль Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальной экономике и напомнил о необходимости развивать сотрудничество между странами. Также Путин заявил о росте ВВП России более чем на 10% за последние три года.