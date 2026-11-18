Государства, прежде занимавшие ведущие позиции в мировой экономике, не всегда способны принять происходящие изменения и пытаются помешать развитию успешных конкурентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время обращения к Деловому совету АТЭС в Шэньчжэне.

«Неотвратимые изменения, сдвиг центра тяжести в мировом экономическом балансе не всегда воспринимается адекватно. Вместо того, чтобы адаптироваться к этим возможностям, бывшие гегемоны вразрез с логикой честной конкуренции, а иногда, честно говоря, и вразлад со своей собственной выгодой, стремятся сдержать развитие тех, кто демонстрирует успехи и прогресс», — отметил Путин.

Российский лидер обратил внимание на изменение расстановки экономических сил в мире. По его оценке, страны, привыкшие к доминирующему положению, воспринимают усиление новых центров роста как вызов собственному влиянию.

При этом президент подчеркнул, что попытки ограничивать развитие других государств противоречат принципам честной конкуренции. Более того, подобная политика, по его словам, порой идёт вразрез даже с интересами тех, кто её проводит.

Ранее Life.ru сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил о нехватке стимулов для роста мировой экономики. Выступая на Деловом саммите АТЭС в Шэньчжэне, китайский лидер указал на широкое распространение протекционизма и односторонних подходов в международной торговле.