Мировой экономике не хватает новых источников роста, а распространение протекционизма и односторонних ограничений осложняет её развитие. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Деловом саммите АТЭС в Шэньчжэне.

«Мировой экономике не хватает импульсов для роста. Односторонние подходы и протекционизм получили широкое распространение», — подчеркнул китайский лидер.

Деловой саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 17–18 ноября под девизом «Содействие процветанию, совместное достижение будущего». Он предшествует 33-й встрече лидеров экономик объединения, запланированной на 18–19 ноября.

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