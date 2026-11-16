Россия и Китай могут установить новый исторический рекорд товарооборота по итогам 2026 года. В Москве рассчитывают превысить максимум 2024 года, когда взаимная торговля достигла почти 245 миллиардов долларов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге перед поездкой Владимира Путина на саммит АТЭС в Шэньчжэне.

По данным китайской таможни, за первые десять месяцев нынешнего года объём торговли двух стран уже составил 242,5 миллиарда долларов. Таким образом, для обновления исторического максимума осталось преодолеть отметку примерно в 2,3 миллиарда долларов.

Китай остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром России с 2010 года. В свою очередь, Москва, по словам Ушакова, занимает пятое место среди торговых партнёров Пекина.

Перспективы дальнейшего экономического сотрудничества станут одной из главных тем переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 18 ноября. Лидеры встретятся в расширенном составе с участием представителей правительств и крупнейших компаний двух стран.

Помимо взаимной торговли, стороны намерены обсудить технологическое взаимодействие, развитие искусственного интеллекта и совместные проекты в различных отраслях экономики.

В российскую делегацию войдут руководители крупнейших предприятий и финансовых организаций. К переговорам также присоединятся профильные министры и представители администрации президента.

Встреча в Шэньчжэне станет пятым контактом Путина и Си Цзиньпина с начала 2026 года. После обсуждения экономических вопросов лидеры продолжат переговоры в узком составе, сосредоточившись на международной повестке.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Газпром» в начале ноября трижды обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Очередной максимум был зафиксирован 4 ноября, спустя всего сутки после предыдущего достижения. Российский газ поступает в КНР в рамках долгосрочного соглашения с китайской корпорацией CNPC. Кроме того, спецпредставитель президента РФ Борис Титов предложил России и Китаю перейти от обычной торговли к совместному производству по принципу «сделано вместе». По его данным, число действующих в России компаний с китайскими учредителями превысило 15,5 тысячи, тогда как в конце 2021 года их насчитывалось около 1,4 тысячи. Среди новых инициатив — создание банка данных «100 новых российских товаров для Китая» и открытие площадок для продвижения национальных брендов.