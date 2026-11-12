Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в проведении гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. С соответствующей просьбой российский лидер обратился к американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру на встрече в Кремле 12 ноября.

«Хотел бы попросить вас передать слова благодарности госпоже Трамп, первой леди Соединённых Штатов, за её активное участие в решении гуманитарного вопроса вокруг города Алешки в Херсонской области», — сказал Путин.

В конце октября Россия и Украина при содействии Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе Алешек. Это позволило подготовить гуманитарную операцию, доставить необходимые грузы и организовать безопасный выезд мирных жителей.

Режим тишины на Херсонском направлении российские военные ввели в 04:00 мск 27 октября. Основной этап миссии состоялся 30 октября. В город доставили несколько десятков тонн продуктов, медикаментов и других предметов первой необходимости. Жителям, пожелавшим покинуть Алешки, предоставили возможность самостоятельно выбрать направление эвакуации — в другие регионы России или на Украину.

Первая леди США позднее назвала гуманитарную миссию успешной и поблагодарила Москву и Киев за сотрудничество. По её словам, операция позволила обеспечить доставку помощи и эвакуировать около 800 человек. Мелания Трамп также выразила надежду, что подобные совместные усилия станут основой для достижения прочного мира.