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Опубликовано 2 сентября, 15:12

Путин дал напутствие будущим и действующим защитникам Отечества

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на открытии новых региональных центров «Воин» обратился к нынешним и будущим защитникам Отечества. Глава государства пожелал им удачи в служении стране.

«Нашим молодым людям, сегодняшним и будущим воинам хочу пожелать удачи в служении Отечеству», — сказал Путин.

Центр «Воин» занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодёжи. Проект был создан в декабре 2022 года по поручению президента.

Путин обнял курсанта центра Воин после ответа на вопрос о службе
Путин обнял курсанта центра Воин после ответа на вопрос о службе

Год назад Life.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с курсантами центра «Воин» во Владивостоке. Тогда воспитанница из ДНР поделилась, что после обучения решила связать будущее со службой в пограничных войсках, а президент отметил важность разных направлений подготовки для страны и самой молодёжи.

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Николь Вербер
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