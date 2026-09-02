Путин дал напутствие будущим и действующим защитникам Отечества

Президент России Владимир Путин на открытии новых региональных центров «Воин» обратился к нынешним и будущим защитникам Отечества. Глава государства пожелал им удачи в служении стране.

«Нашим молодым людям, сегодняшним и будущим воинам хочу пожелать удачи в служении Отечеству», — сказал Путин.

Центр «Воин» занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодёжи. Проект был создан в декабре 2022 года по поручению президента.

Год назад Life.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с курсантами центра «Воин» во Владивостоке. Тогда воспитанница из ДНР поделилась, что после обучения решила связать будущее со службой в пограничных войсках, а президент отметил важность разных направлений подготовки для страны и самой молодёжи.