Путин дал напутствие будущим и действующим защитникам Отечества
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Президент России Владимир Путин на открытии новых региональных центров «Воин» обратился к нынешним и будущим защитникам Отечества. Глава государства пожелал им удачи в служении стране.
«Нашим молодым людям, сегодняшним и будущим воинам хочу пожелать удачи в служении Отечеству», — сказал Путин.
Центр «Воин» занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодёжи. Проект был создан в декабре 2022 года по поручению президента.
Год назад Life.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с курсантами центра «Воин» во Владивостоке. Тогда воспитанница из ДНР поделилась, что после обучения решила связать будущее со службой в пограничных войсках, а президент отметил важность разных направлений подготовки для страны и самой молодёжи.
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