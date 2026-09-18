Путин: До 2030 года в РФ должны модернизировать не менее 75 аэропортов

До 2030 года в России должны модернизировать не менее 75 аэропортов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации. Глава государства присоединился к мероприятию по видеосвязи. При этом с 2021 года в РФ ввели в строй 20 взлётно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов.