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Опубликовано 18 сентября, 13:16

Путин: До 2030 года в РФ должны модернизировать не менее 75 аэропортов

Международный аэропорт Ставрополь, модернизированный в 2024 году. Обложка © stavavia.ru

Международный аэропорт Ставрополь, модернизированный в 2024 году. Обложка © stavavia.ru

До 2030 года в России должны модернизировать не менее 75 аэропортов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации. Глава государства присоединился к мероприятию по видеосвязи. При этом с 2021 года в РФ ввели в строй 20 взлётно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов.

«Мы планомерно обновляем аэропортовую инфраструктуру», — сказал российский лидер. В числе уже открытых аэропортов — воздушные гавани Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Магадана, Новосибирска, Ставрополя, Чебоксар и других городов.

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Напомним, Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в презентации новых объектов гражданской авиации в пяти регионах России. Среди них — инфраструктура в Барнауле, Махачкале и Южно-Сахалинске.

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Матвей Константинов
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