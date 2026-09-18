Путин: До 2030 года в РФ должны модернизировать не менее 75 аэропортов
Международный аэропорт Ставрополь, модернизированный в 2024 году. Обложка © stavavia.ru
До 2030 года в России должны модернизировать не менее 75 аэропортов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации. Глава государства присоединился к мероприятию по видеосвязи. При этом с 2021 года в РФ ввели в строй 20 взлётно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов.
«Мы планомерно обновляем аэропортовую инфраструктуру», — сказал российский лидер. В числе уже открытых аэропортов — воздушные гавани Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Магадана, Новосибирска, Ставрополя, Чебоксар и других городов.
Напомним, Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в презентации новых объектов гражданской авиации в пяти регионах России. Среди них — инфраструктура в Барнауле, Махачкале и Южно-Сахалинске.
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