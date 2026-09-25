Путин: Договорённости США и КНР повлияют на всю мировую экономику

Россия приветствует переговоры между Соединёнными Штатами и Китаем, поскольку их результаты способны повлиять на всю мировую экономику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что США и КНР являются двумя крупнейшими экономиками мира. По его словам, многое будет зависеть от того, как стороны урегулируют спорные и проблемные вопросы. В их числе Путин отдельно упомянул американские нелегитимные санкции.

«Мы приветствуем переговоры между Соединёнными Штатами и Китайской Народной Республикой. Почему? Потому что это две крупнейшие экономики. И в зависимости от того, как они договорятся по спорным вопросам, по тем проблемным вопросам, которые складываются из-за нелегитимных санкций со стороны Соединённых Штатов, в зависимости от того, какие договорённости будем достигнуть, это будет влиять и на всю мировую экономику. В том числе и на нашу экономику», — сказал он..

Ранее Владимир Путин заявил, что понятие ревности неприменимо к международным отношениям. Так он ответил журналистам на вопрос о контактах председателя КНР Си Цзиньпина с американским лидером Дональдом Трампом. Российский лидер отметил, что ревность относится к совершенно другой сфере отношений. По его словам, подобная категория уместна между мужчиной и женщиной, но не используется в мировой политике. Вопрос прозвучал на фоне государственного визита Си Цзиньпина в США 23–25 сентября. 24 сентября председатель КНР провёл переговоры с Трампом в Белом доме, где стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку.