Полноценное восстановление отношений России с некоторыми европейскими странами может оказаться невозможным без смены их политического руководства. Такое мнение Владимир Путин высказал после саммита в Китае.

«Без смены политических элит в некоторых европейских странах ничего невозможно будет сделать для полноценной нормализации отношений. В то же время мы видим, что люди в этих европейских странах и общественные организации не хотят реализации тех планов, о которых мы сейчас слышим в некоторых странах. Не хотят милитаризации, не хотят никаких войн, тем более с Россией», — заявил президент.

Путин обратил внимание на различия между позицией европейских руководителей и настроениями части населения. По его оценке, далеко не все граждане поддерживают курс на милитаризацию и дальнейшее противостояние с Москвой.

Заявление прозвучало во время пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне.