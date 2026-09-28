Путин: «Единая Россия» упрочила лидерство по итогам выборов

«Единая Россия» упрочила своё лидерство по итогам прошедших выборов, однако вместе с этим выросла и ответственность партии за законодательный процесс. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий.

«По итогам выборов «Единая Россия» упрочила своё лидерство. А это значит, что ответственность за ход, за динамику законодательного процесса, за общий результат станет ещё выше», — сказал глава государства.

Заявление прозвучало во время встречи в Кремле с представителями партий, прошедших в Государственную думу по итогам сентябрьского голосования.

Ранее Путин также заявил, что все парламентские партии подтвердили свой статус и, по его оценке, внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности. Выборы депутатов Государственной думы IX созыва прошли с 18 по 20 сентября. Центризбирком официально утвердил их результаты 25 сентября.