Европейские страны вправе сами решать, готовы ли они продолжать финансово поддерживать Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита в Китае.

«Что касается экономического взаимодействия, если народы Европы хотят кормить Украину, то, пожалуйста, это их дело. Насколько реально сейчас присоединение Украины к ЕС в полном формате — это вопрос прежде всего ЕС и самой Украины», — подчеркнул российский лидер.

Таким образом, Путин оставил вопрос возможного вступления Киева в Евросоюз на усмотрение европейских стран и украинского руководства. Президент также обратил внимание на экономическую сторону отношений между Украиной и ЕС.