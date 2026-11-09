Президент России Владимир Путин заявил об осложнении геополитической обстановки и обострении конфликтов в разных регионах мира. В связи с этим глава государства призвал активнее использовать аналитические и прогнозные возможности советов безопасности стран СНГ.

«Сегодня в условиях непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в ряде регионов мира важно максимально использовать серьёзный аналитический, прогнозный потенциал ваших структур», — подчеркнул российский лидер в приветственной телеграмме участникам встречи секретарей советов безопасности государств СНГ, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил необходимость всесторонне и объективно оценивать происходящие международные процессы. По его словам, странам Содружества важно развивать взаимодействие, чтобы успешно решать общие задачи и поддерживать стабильность на пространстве объединения. Глава государства обратил особое внимание на потенциал советов безопасности как структур, способных анализировать угрозы и прогнозировать развитие ситуации.