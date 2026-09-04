Путин призвал спецслужбы СНГ активнее бороться с внешними угрозами

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать сотрудничество разведок стран — членов СНГ в борьбе с общими внешними угрозами. С соответствующим обращением глава государства обратился к участникам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб Содружества в Константиновском дворце в Стрельне.

«Сегодня, в условиях непростой международной обстановки, важно и дальше развивать, совершенствовать формы и методы сотрудничества ваших ведомств в борьбе с общими внешними угрозами», — указал Путин в обращении, которое зачитал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя.

Российский лидер отметил, что за прошедшие годы встречи руководителей разведслужб в таком формате убедительно доказали свою эффективность, позволили углубить и наполнить новым содержанием многоплановые связи между спецслужбами стран-участниц. Президент выразил уверенность, что нынешнее заседание пройдёт в конструктивной атмосфере, и пожелал его участникам успехов в работе на благо народов стран СНГ.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. В ходе него обсуждалось углубление связей России с государствами СНГ, в том числе в сфере безопасности и разведывательной деятельности