Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Встреча двух лидеров продолжалась почти четыре часа, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Переговоры Лукашенко и Путина завершились только что. Итого: 3 часа 50 минут длилось общение», — говорится в публикации.

Встреча состоялась вечером 10 ноября. Российский президент пригласил белорусского коллегу в свою резиденцию, где лидеры провели переговоры в неформальной обстановке.

Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко выразил желание посоветоваться с Путиным по двум-трём вопросам, касающимся будущего. Белорусский лидер подчеркнул, что речь идёт не о нерешённых проблемах, а о консультациях по дальнейшему взаимодействию.