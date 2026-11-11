Путин и Лукашенко завершили переговоры, продлившиеся почти четыре часа
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Встреча двух лидеров продолжалась почти четыре часа, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
«Переговоры Лукашенко и Путина завершились только что. Итого: 3 часа 50 минут длилось общение», — говорится в публикации.
Встреча состоялась вечером 10 ноября. Российский президент пригласил белорусского коллегу в свою резиденцию, где лидеры провели переговоры в неформальной обстановке.
Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко выразил желание посоветоваться с Путиным по двум-трём вопросам, касающимся будущего. Белорусский лидер подчеркнул, что речь идёт не о нерешённых проблемах, а о консультациях по дальнейшему взаимодействию.
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