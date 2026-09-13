Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнёрство и мировую повестку
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Текущее состояние двусторонних отношений и наиболее актуальные международные проблемы оказались в центре внимания на переговорах президента России Владимира Путина и наследного принца эмирата Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна.
Встреча политиков состоялась на полях саммита БРИКС в индийской столице, передает агентство WAM.
В ходе содержательной беседы стороны дали оценку ключевым аспектам партнёрства Москвы и Абу-Даби, а также провели глубокий обмен мнениями по глобальной и региональной повестке дня.
Отдельное внимание лидеры уделили согласованию позиций по вопросам, вынесенным на рассмотрение участников международного объединения.
Главным итогом диалога стало решение поддерживать регулярные контакты и предметно координировать совместные шаги в рамках дальнейшего межгосударственного сотрудничества.
Этой беседой российский лидер завершил серию двусторонних встреч в Нью-Дели. На полях саммита он также провёл переговоры с руководителями Индии, ЮАР, Египта, Малайзии и Эфиопии.
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