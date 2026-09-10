Путин и Си Цзиньпин пообщаются «на ногах» в Индии, большие переговоры пройдут в ноябре

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в кулуарах саммита БРИКС в Нью-Дели, однако отдельные полноформатные переговоры лидеров не запланированы. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, Путин и Си Цзиньпин практически наверняка проведут так называемую встречу на ногах во время мероприятий объединения.

«На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах», — отметил Ушаков.

Полноформатные переговоры лидеров России и Китая намечены на 18–19 ноября. Они должны состояться в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Договорённости об обстоятельной встрече Путин и Си Цзиньпин достигли во время недавнего общения в Бишкеке. В Кремле рассчитывают, что на переговоры в Китае будет отведено достаточно времени для подробного обсуждения двусторонней и международной повестки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил встречу Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре. Москва считает подобные переговоры потенциально полезными.