Путин и Си Цзиньпин пообщаются «на ногах» в Индии, большие переговоры пройдут в ноябре
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин пообщаются на полях БРИКС без отдельной встречи
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в кулуарах саммита БРИКС в Нью-Дели, однако отдельные полноформатные переговоры лидеров не запланированы. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, Путин и Си Цзиньпин практически наверняка проведут так называемую встречу на ногах во время мероприятий объединения.
«На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта не планируется, но я считаю, что на 100% лидеры пообщаются в кулуарах», — отметил Ушаков.
Полноформатные переговоры лидеров России и Китая намечены на 18–19 ноября. Они должны состояться в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Договорённости об обстоятельной встрече Путин и Си Цзиньпин достигли во время недавнего общения в Бишкеке. В Кремле рассчитывают, что на переговоры в Китае будет отведено достаточно времени для подробного обсуждения двусторонней и международной повестки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил встречу Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре. Москва считает подобные переговоры потенциально полезными.
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