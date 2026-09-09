Песков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре

Президент России Владимир Путин может провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Такую возможность подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась и такая возможность будет», — заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее о возможной встрече трёх лидеров говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, эту тему Путин и Си Цзиньпин затрагивали во время переговоров в Бишкеке.

Ушаков отмечал, что организация такого саммита во многом зависит от принимающей стороны и потребует дипломатической подготовки. При этом Москва считает подобную встречу потенциально полезной.

Кроме того, на полях АТЭС планируется отдельная встреча Путина и Си Цзиньпина. Ушаков также допускал переговоры российского лидера с Трампом, если для этого представится возможность.

Саммит АТЭС в 2026 году пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Китай принимает встречу лидеров объединения в третий раз после форумов 2001 года в Шанхае и 2014 года в Пекине. В АТЭС входят 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию, США и Китай; участники обсуждают торговлю, инвестиции, экономическую интеграцию и развитие региона.

Ранее Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТЭС в 2035 году. Глава государства подчеркнул, что Москва намерена продвигать инициативу Большого Евразийского партнёрства.