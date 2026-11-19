Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали подробности возможной гуманитарной операции в Константиновке во время встречи в Китае. При этом представители Вашингтона хорошо знакомы с соответствующей инициативой Москвы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В детали они не погружались», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, поднималась ли тема гуманитарной миссии в ходе переговоров двух президентов.

При этом Песков подчеркнул, что американская сторона осведомлена о предложении российского лидера.

«Американским переговорщикам хорошо известна эта инициатива Путина», — добавил он.

Речь идёт о предложении организовать безопасный выход мирных жителей из Константиновки в ДНР. Ранее Путин сообщал, что в населённом пункте, по российским оценкам, остаются около 400–500 гражданских лиц. Москва предложила провести гуманитарную операцию по аналогии с ранее реализованной миссией в Алёшках Херсонской области.

Предполагается, что для её организации потребуется обеспечить безопасность гражданских лиц, разминировать подъездные пути и согласовать необходимые действия между сторонами. Российская сторона также допускала участие международных наблюдателей и журналистов.