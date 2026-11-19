Красный сменился синим, а сдержанный бордовый остался неизменным: президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп выбрали контрастные галстуки для первой двусторонней встречи после саммита в Анкоридже.

Российский лидер появился в галстуке оттенка бургунди с жаккардовым плетением. Трамп, напротив, выбрал яркий однотонный аксессуар неоново-кобальтового цвета. Смена цвета у главы Белого дома особенно заметна на фоне его предыдущего появления на мероприятиях АТЭС. Накануне американский президент носил традиционный красный галстук, ассоциирующийся с Республиканской партией. Путин сохранил приверженность приглушённым оттенкам.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп вновь поприветствовали друг друга рукопожатием на саммите АТЭС. Главы государств встретились перед пленарной сессией во второй день форума. Накануне Путин и Трамп уже встречались на полях саммита.