Путин или Лавров? Дипломат объяснил, почему российскому лидеру не стоит ехать на G20

Президенту России Владимиру Путину нет смысла лично участвовать в декабрьском саммите G20 в Майами, поскольку на встрече, вероятно, будет преобладать украинская повестка. Такое мнение в беседе с НСН высказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Дипломат полагает, что западные участники воспользуются мероприятием для давления на Москву и вновь потребуют прекращения боевых действий. По его оценке, российскую позицию при обсуждении украинского конфликта учитывать не станут. При этом конкретной программы прекращения огня, как утверждает Корчмарь, никто не предлагает.

Вместо президента российскую делегацию мог бы возглавить министр иностранных дел Сергей Лавров, предположил собеседник издания. Вместе с тем он считает, что в случае личного приезда Путина желающих провести с ним переговоры оказалось бы немало, в том числе среди представителей крупнейших государств.

Корчмарь также допустил, что западные лидеры могут отказаться от совместного фотографирования с российским президентом. В качестве примера он вспомнил одну из международных встреч с участием министра финансов Антона Силуанова, на которой другие представители стран не захотели с ним фотографироваться.

Другую позицию высказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. Он подчеркнул значимость G20 для Москвы и призвал дождаться официального решения о составе делегации. По его словам, при определении уровня участия будут учитываться повестка мероприятия и вопросы безопасности.

Саммит «Большой двадцатки» запланирован на 14–15 декабря в Майами. Вашингтон пригласил российского президента принять участие во встрече, однако Москва пока не объявила, кто представит страну. Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков подтвердил отсутствие окончательного решения об участии Путина в саммите G20. Дипломат поблагодарил главу США Дональда Трампа за приглашение и пояснил, что Москва изучит все обстоятельства, прежде чем российский лидер определится с поездкой.