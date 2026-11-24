Президент России Владимир Путин исключил режиссёра Александра Сокурова из Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующие изменения глава государства утвердил своим указом, сообщает ТАСС.

Вместе с Сокуровым из состава Совета выведены сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, писатель Максим Замшев и юрист Владимир Ряховский. Одновременно СПЧ пополнили представители медицинского сообщества и общественные деятели.

Александр Сокуров входил в президентский Совет по правам человека с 2018 года. Режиссёр, известный по фильмам «Русский ковчег», «Телец» и «Фауст», неоднократно поднимал на встречах с главой государства вопросы культурной политики и свободы творчества.

На заседании СПЧ в декабре 2025 года Сокуров пожаловался Путину на препятствия при выпуске своих картин в российский прокат. Президент назвал ситуацию странной и пообещал лично обсудить её с режиссёром. Тогда он также подчеркнул, что членство Сокурова в СПЧ исключает дискриминацию в его отношении.

В начале 2026 года Сокурова также исключили из правительственного Совета по развитию отечественной кинематографии. Тогда кадровые изменения затронули и других представителей киноиндустрии, включая режиссёра Валерия Тодоровского.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин планирует провести встречу с членами СПЧ в первой половине декабря. Председатель Совета Валерий Фадеев рассказал, что заседание традиционно стараются приурочить к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря. Участники СПЧ готовят вопросы для обсуждения с президентом, однако окончательная повестка ещё не объявлена.