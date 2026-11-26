Вице-премьер Дмитрий Чернышенко получил новые полномочия в сфере развития искусственного интеллекта. Его включили в состав правительственной комиссии по цифровому развитию и назначили руководителем подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ. Одновременно из этих структур исключили Дмитрия Григоренко.

Чернышенко также стал заместителем председателя правительственной комиссии по цифровому развитию и председателем её президиума. В подкомиссии по искусственному интеллекту он занял место руководителя.

Изменения затронули и другие структуры, связанные с цифровой сферой. В частности, Чернышенко включили в правительственные комиссии по аккредитации удостоверяющих центров и определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов. Дмитрий Григоренко из их состава исключён.

При этом комиссия при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта — отдельный орган. Её Владимир Путин создал 26 февраля 2026 года. Первоначально сопредседателями стали Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека, включив в него четырёх новых участников — телеведущую Тутту Ларсен, психотерапевта Анну Данилову, главврача Алексея Зарова и академика РАН Сергея Куцева.