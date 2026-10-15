Путин: Киев атаковал Ozon и WB, а теперь просит Запад остановить ответ России

Киевское руководство после атак на объекты Ozon и Wildberries обращается к западным спонсорам с просьбами повлиять на Россию и остановить ответные удары. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России» в Москве.

Глава государства признал, что российская сторона не ожидала ударов ВСУ по инфраструктуре крупнейших отечественных маркетплейсов. По его словам, действия противника оказались неожиданными, хотя подобное развитие событий следовало предусмотреть.

«Но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались. Мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», — подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание, что аналогичная ситуация ранее сложилась вокруг энергетической инфраструктуры. По его словам, после российских ответных ударов украинская сторона стала добиваться вмешательства своих зарубежных партнёров.

Путин подчеркнул, что Киев продолжает придерживаться такой тактики. Сначала, по оценке президента, украинские военные атакуют российские объекты, а затем власти Украины пытаются через западные страны добиться прекращения ответных действий Москвы.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин выразил недоумение по поводу ударов ВСУ по складам Ozon и Wildberries. Президент назвал их гражданскими объектами и поставил под сомнение военный смысл подобных атак. Он также напомнил, что Россия начала отвечать на действия украинской стороны.