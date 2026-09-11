Путин коротко переговорил с Лавровым перед встречей с президентом Египта

Президент РФ Владимир Путин коротко переговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Разговор состоялся на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Члены российской делегации в этот момент ожидали прибытия египетской стороны. Лавров подошёл к Путину, после чего они обменялись несколькими фразами. Содержание разговора не раскрывается.

Лавров входит в состав российской делегации на саммите БРИКС вместе с вице-премьером Алексеем Оверчуком, помощником президента Юрием Ушаковым и замглавы администрации президента Максимом Орешкиным.

Ранее Life.ru сообщал, что встреча Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС готовилась по инициативе египетской стороны. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Москва и Каир согласовывали организационные параметры переговоров и рассчитывали на их проведение. В итоге встреча состоялась в Нью-Дели, где лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, включая строительство АЭС «Эд-Дабаа».