Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 17:18

Путин коротко переговорил с Лавровым перед встречей с президентом Египта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин коротко переговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Разговор состоялся на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Члены российской делегации в этот момент ожидали прибытия египетской стороны. Лавров подошёл к Путину, после чего они обменялись несколькими фразами. Содержание разговора не раскрывается.

Лавров входит в состав российской делегации на саммите БРИКС вместе с вице-премьером Алексеем Оверчуком, помощником президента Юрием Ушаковым и замглавы администрации президента Максимом Орешкиным.

Ас-Сиси поблагодарил Путина за помощь России в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»
Ас-Сиси поблагодарил Путина за помощь России в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»

Ранее Life.ru сообщал, что встреча Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС готовилась по инициативе египетской стороны. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Москва и Каир согласовывали организационные параметры переговоров и рассчитывали на их проведение. В итоге встреча состоялась в Нью-Дели, где лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, включая строительство АЭС «Эд-Дабаа».

Главные решения лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Сергей Лавров
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar