Президент России Владимир Путин по телефону поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. В пятницу, 20 ноября, после возвращения в Москву глава государства намерен лично встретиться с предстоятелем Русской православной церкви. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, телефонный разговор состоялся в день рождения патриарха. Личная встреча запланирована на вечер, когда Путин вернётся в российскую столицу после рабочего визита в Таджикистан.

Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Русскую православную церковь он возглавляет с 2009 года. В честь 80-летия предстоятеля проходят юбилейные мероприятия, посвящённые его жизни и церковному служению.