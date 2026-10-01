Путин: Момент, когда ничего нельзя будет изменить, может наступить неожиданно

Момент, после которого изменить происходящие в мире процессы будет уже невозможно, может наступить очень быстро и неожиданно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства обратил внимание не только на масштаб происходящих перемен, но и на скорость, с которой они развиваются.

«Повторю: масштаб и, что особенно важно, скорость происходящих в мире изменений беспрецедентны», — сказал Путин.

По его словам, государствам необходимо учитывать стремительность трансформации мировой системы и понимать, что времени для влияния на эти процессы может оказаться немного.

«Мы должны отдавать себе отчёт в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех», — подчеркнул президент.

В ходе выступления на «Валдае» Путин также заявил, что мировой порядок будет становиться более устойчивым по мере отказа от западной гегемонии. По словам президента, мир движется к более свободной системе международных отношений, в которой государства смогут самостоятельно определять свой путь развития.