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Регион
Опубликовано 11 сентября, 06:50

Путин может обсудить с Моди переговоры по Украине во время встречи в Нью-Дели

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Тема украинского урегулирования может быть затронута во время предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства обычно использует такие встречи для того, чтобы информировать зарубежных партнёров о ситуации вокруг конфликта.

«Как правило, Путин, когда есть время, использует такие встречи для того, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что в реальности происходит на земле», — заявил Песков в интервью «Первому каналу».

Представитель Кремля отметил, что украинская тема может стать одной из тем переговоров лидеров России и Индии.

Путин проведёт серию двусторонних встреч во время визита в Индию 11–13 сентября. В графике российского лидера — переговоры с руководителями Индии, Малайзии, ЮАР, Эфиопии и ОАЭ, а также встреча с главой Нового банка развития БРИКС, экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф. Глава государства уже находится в Индии. Самолёт Ил-96 президента России ночью приземлился на базе военно-воздушных сил Индии Палам в Нью-Дели, где пройдёт саммит БРИКС.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международная политика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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