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Регион
Опубликовано 30 сентября, 17:38

Путин: Мужество бойцов СВО должно служить моральным ориентиром для чиновников

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Мужество российских военнослужащих, которое они проявляют в зоне проведения СВО, должно служить моральным ориентиром для всех чиновников. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с новоизбранными главами регионов.

«Наша общая задача в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова», — сказал глава государства.

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Ранее Владимир Путин призвал проявлять чуткость при поддержке участников СВО. По словам российского лидера, в этом вопросе важно внимание к каждой детали и жизненной ситуации.

Больше новостей о мерах государственной поддержки военнослужащих и их семей — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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