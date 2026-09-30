Путин: Мужество бойцов СВО должно служить моральным ориентиром для чиновников

Мужество российских военнослужащих, которое они проявляют в зоне проведения СВО, должно служить моральным ориентиром для всех чиновников. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с новоизбранными главами регионов.

«Наша общая задача в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин призвал проявлять чуткость при поддержке участников СВО. По словам российского лидера, в этом вопросе важно внимание к каждой детали и жизненной ситуации.