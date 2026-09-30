Путин призвал проявлять особую чуткость при поддержке ветеранов СВО

Помощь участникам специальной военной операции, ветеранам и их близким требует индивидуального подхода и внимания к каждой жизненной ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов, прошедшей в формате видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что такая поддержка имеет не только практическое, но и нравственное значение. По его словам, забота о военнослужащих и их семьях играет важную роль в объединении российского общества.

«И здесь нужна особая чуткость, внимание к каждой детали, каждой конкретной жизненной ситуации», — отметил президент.

Путин также обозначил направления, по которым необходимо продолжать работу. В их числе медицинская реабилитация, содействие в трудоустройстве и оказание правовой помощи ветеранам СВО.

Российский лидер подчеркнул, что существующие механизмы поддержки должны и дальше совершенствоваться с учётом потребностей военнослужащих, вернувшихся к мирной жизни, и членов их семей.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин призвал обеспечить достойной работой участников СВО, получивших тяжёлые травмы. 28 сентября на встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым президент обсудил возвращение раненых военнослужащих к профессиональной деятельности. Руководитель госкорпорации рассказал о сотрудниках, которые после реабилитации стремятся вновь приступить к работе, несмотря на перенесённые ампутации.