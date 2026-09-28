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Регион
Опубликовано 28 сентября, 17:53

Путин: Надо сделать всё, чтобы бойцы СВО с тяжёлыми травмами были востребованы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Участники СВО, получившие тяжёлые травмы, должны оставаться востребованными в обществе, иметь достойную работу и возможность заниматься спортом. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачёвым.

Во время беседы Лихачёв рассказал президенту о реабилитации участников спецоперации и о сотрудниках, которые после тяжёлых ранений хотят вернуться к работе. В частности, речь шла о бойцах, перенёсших ампутации обеих ног. По словам главы «Росатома», некоторые из них после восстановления просят предоставить им возможность снова трудиться в производственных цехах.

«Надо сделать всё для того, чтобы они были востребованы и чувствовали себя полноценными людьми, чтобы и спортом занимались, и работа чтобы у них была достойная», — подчеркнул Путин.

ЦИК: Более 650 участников СВО избраны на состоявшихся выборах в РФ
ЦИК: Более 650 участников СВО избраны на состоявшихся выборах в РФ

Ранее Life.ru писал, что в Кремле положительно оценили избрание участников СВО в Государственную думу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что опыт бойцов востребован в политике и общественной жизни, а их присутствие в парламенте отражает запрос на людей с практическим опытом и личной ответственностью. Спикер Кремля также заметил, что участники спецоперации постепенно занимают всё более заметные позиции в системе государственного управления.

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Юрий Лысенко
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