Путин: Надо сделать всё, чтобы бойцы СВО с тяжёлыми травмами были востребованы

Участники СВО, получившие тяжёлые травмы, должны оставаться востребованными в обществе, иметь достойную работу и возможность заниматься спортом. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачёвым.

Во время беседы Лихачёв рассказал президенту о реабилитации участников спецоперации и о сотрудниках, которые после тяжёлых ранений хотят вернуться к работе. В частности, речь шла о бойцах, перенёсших ампутации обеих ног. По словам главы «Росатома», некоторые из них после восстановления просят предоставить им возможность снова трудиться в производственных цехах.

«Надо сделать всё для того, чтобы они были востребованы и чувствовали себя полноценными людьми, чтобы и спортом занимались, и работа чтобы у них была достойная», — подчеркнул Путин.

Ранее Life.ru писал, что в Кремле положительно оценили избрание участников СВО в Государственную думу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что опыт бойцов востребован в политике и общественной жизни, а их присутствие в парламенте отражает запрос на людей с практическим опытом и личной ответственностью. Спикер Кремля также заметил, что участники спецоперации постепенно занимают всё более заметные позиции в системе государственного управления.