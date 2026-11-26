ИИ-агенты уже взаимодействуют между собой, заключают договоры и проводят платежи, фактически становясь участниками общественных и деловых отношений. Так формируется агентная экономика — новый этап развития цифровых технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Уже сегодня ИИ-агенты граждан, компаний и учреждений начинают взаимодействовать между собой. Они заключают договоры и совершают платежи, фактически становятся участниками общественных и деловых отношений, то есть формируют агентную экономику», — сказал глава государства.

Речь идёт о модели, в которой искусственный интеллект перестаёт быть только инструментом для выполнения отдельных поручений человека. Цифровые агенты могут действовать от имени граждан и организаций, самостоятельно взаимодействовать с другими системами и участвовать в деловых операциях.

В такой экономике ИИ-агенты смогут находить партнёров, проверять предложения, согласовывать условия и заключать сделки. При этом для полноценной работы подобной системы необходимо определять полномочия цифровых представителей и ответственность за принимаемые ими обязательства.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл на ежегодную конференцию по искусственному интеллекту. Международное мероприятие «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве с 26 по 28 ноября.