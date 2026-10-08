Путин «на ногах» пообщался с Бердымухамедовым перед приёмом в Туркмении
Президент России Владимир Путин пообщался «на ногах» с коллегой из Туркмении Сердаром Бердымухамедовым перед официальным приёмом в честь глав делегаций стран СНГ.
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Разговор состоялся перед началом вечернего мероприятия в национальной туристической зоне «Аваза», куда прибыли руководители государств Содружества.
Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Первый день программы посвятили преимущественно двусторонним и протокольным мероприятиям. Помимо встречи тет-а-тет с Сердаром Бердымухамедовым, главы делегаций должны посетить фестиваль национальных блюд государств СНГ, после чего президент Туркмении даст официальный приём. На 9 октября запланированы заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит, где одной из тем станет состояние Каспийского моря и его обмеление.
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