Путин «на ногах» пообщался с Бердымухамедовым перед приёмом в Туркмении

Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Первый день программы посвятили преимущественно двусторонним и протокольным мероприятиям. Помимо встречи тет-а-тет с Сердаром Бердымухамедовым, главы делегаций должны посетить фестиваль национальных блюд государств СНГ, после чего президент Туркмении даст официальный приём. На 9 октября запланированы заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит, где одной из тем станет состояние Каспийского моря и его обмеление.