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Опубликовано 18 сентября, 13:36

Путин: На субсидирование авиабилетов в России выделили почти 50 млрд рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Почти 50 миллиардов рублей выделили из федерального бюджета в 2025–2026 годах на субсидирование авиабилетов. Финансирование позволит перевезти около 10 миллионов пассажиров, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства привёл эти данные во время презентации новых объектов гражданской авиации, в которой участвовал по видеосвязи.

«Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным, стратегически значимым направлениям. Могу проинформировать, что на эти цели только за прошлый и текущий годы из федерального бюджета выделено почти 50 млрд рублей», — сказал Путин.

По словам президента, программы господдержки направлены на повышение доступности перелётов по наиболее важным для страны маршрутам.

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Ранее Путин обозначил цель, что количество туристических поездок по России должно достичь 140 миллионов в год к 2030 году. Глава государства подчеркнул, что путешествия по стране должны быть удобными, безопасными и интересными.

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Татьяна Миссуми
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