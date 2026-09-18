Путин: На субсидирование авиабилетов в России выделили почти 50 млрд рублей

Почти 50 миллиардов рублей выделили из федерального бюджета в 2025–2026 годах на субсидирование авиабилетов. Финансирование позволит перевезти около 10 миллионов пассажиров, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства привёл эти данные во время презентации новых объектов гражданской авиации, в которой участвовал по видеосвязи.

«Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным, стратегически значимым направлениям. Могу проинформировать, что на эти цели только за прошлый и текущий годы из федерального бюджета выделено почти 50 млрд рублей», — сказал Путин.

По словам президента, программы господдержки направлены на повышение доступности перелётов по наиболее важным для страны маршрутам.

Ранее Путин обозначил цель, что количество туристических поездок по России должно достичь 140 миллионов в год к 2030 году. Глава государства подчеркнул, что путешествия по стране должны быть удобными, безопасными и интересными.