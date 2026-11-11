Президент России Владимир Путин 11 ноября начнёт рабочий день со встречи с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня программа, связанная с проведением Совета коллективной безопасности ОДКБ. Начнётся рабочий график Путина с беседы с генеральным секретарем ОДКБ Масадыковым», — рассказал представитель Кремля.

После беседы с генсеком организации российский президент примет участие в саммите ОДКБ, который проходит в Москве под его председательством. На встречу приглашены главы государств — участников объединения.

Основное внимание лидеры уделят укреплению коллективной безопасности, совершенствованию механизмов взаимодействия и актуальным международным угрозам. Также планируется обсудить экономическое и гуманитарное сотрудничество.