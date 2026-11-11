Президент России Владимир Путин вечером 11 ноября проведёт отдельную двустороннюю встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вечером, после завершения этой общей части рабочей [программы Совета коллективной безопасности ОДКБ], у президента запланирована отдельная двусторонняя встреча с президентом Кыргызстана Жапаровым», — рассказал представитель Кремля.

Переговоры состоятся после основной программы саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Москве под председательством Путина.