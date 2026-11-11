Путин проведёт отдельную встречу с президентом Киргизии Жапаровым 11 ноября
Садыр Жапаров и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин вечером 11 ноября проведёт отдельную двустороннюю встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вечером, после завершения этой общей части рабочей [программы Совета коллективной безопасности ОДКБ], у президента запланирована отдельная двусторонняя встреча с президентом Кыргызстана Жапаровым», — рассказал представитель Кремля.
Переговоры состоятся после основной программы саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Москве под председательством Путина.
А накануне Владимир Путин на встрече в Ново-Огарёве обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. По словам Дмитрия Пескова, беседа глав государств была насыщенной и продолжалась три часа 50 минут. После официальной части лидеры продолжили общение за домашним ужином.
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