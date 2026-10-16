Путин наградил Елену Малышеву и Екатерину Проничеву за заслуги в культуре

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении двух руководителей учреждений культуры. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Екатерина Проничева, возглавляющая Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, получила орден Дружбы. В указе отмечены заслуги Проничевой в области культуры и искусства, а также её многолетняя плодотворная деятельность.

Глава государства также наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Елену Малышеву — руководителя Национального центра исторической памяти при президенте России. Основанием также стали достижения в сфере культуры и искусства и многолетняя работа.

Ранее Путин присвоил оперному певцу Аскару Абдразакову звание народного артиста РФ. Государственной награды удостоен 57-летний вокалист Башкирского государственного театра оперы и балета. Ранее, в 2021 году, Абдразаков получил звание заслуженного артиста России. Артист также состоит в Союзе кинематографистов России и награждён медалью Минобороны РФ «За веру и служение Отечеству». Его младший брат Ильдар Абдразаков, также известный оперный певец, получил звание народного артиста России в декабре 2025 года.