Путин поручил подготовить празднование 100-летия Андрея Дементьева

Президент России Владимир Путин распорядился организовать в 2028 году празднование столетия со дня рождения поэта Андрея Дементьева. Указ опубликован на портале правовой информации.

Правительство должно в течение шести месяцев создать организационный комитет, определить его состав и утвердить план основных юбилейных мероприятий. Региональным властям и органам местного самоуправления рекомендовано подключиться к подготовке и проведению празднования.

Ранее главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почётный железнодорожник» от ОАО «Российские железные дороги». Награду ему вручил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников. Церемония состоялась во время мероприятия, посвящённого присвоению железнодорожной станции в Грозном имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.