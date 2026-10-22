Путин наградил Григоренко и Савельева орденами «За заслуги перед Отечеством»

Вице-премьер Дмитрий Григоренко и заместитель председателя Госдумы Виталий Савельев удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Высокие государственные награды присвоены «за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу», говорится в президентском указе. Оба политика отмечены орденами одинаковой степени.

Дмитрий Григоренко занимает должность заместителя председателя правительства и одновременно руководит аппаратом кабинета министров. Виталий Савельев с конца сентября работает в Государственной думе, где получил пост вице-спикера. До перехода в парламент он курировал транспортную отрасль в качестве заместителя главы правительства.