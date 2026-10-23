Путин наградил отца Владимира Мединского орденом «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин удостоил ордена «За доблестный труд» Ростислава Мединского — отца помощника главы государства Владимира Мединского. Награду получил советник председателя Российского военно-исторического общества (РВИО). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Основанием для государственного поощрения стали профессиональные заслуги Ростислава Игнатьевича. В президентском документе отмечается, что он награждён «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». В указе также указана его нынешняя должность в Российском военно-историческом обществе.

Мединский-старший на протяжении многих лет занимается сохранением исторического наследия. В 2019 году его наградили орденом Александра Невского, а в сентябре 2026-го он получил знак правительства Тамбовской области «За трудовые достижения». Региональные власти отметили его участие в создании музея «Наследие земли Тамбовской» и развитии проектов по патриотическому воспитанию молодёжи.