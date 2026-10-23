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Регион
Опубликовано 23 октября, 17:42

Путин наградил отца Владимира Мединского орденом «За доблестный труд»

Обложка © Российское военно-историческое общество

Обложка © Российское военно-историческое общество

Президент России Владимир Путин удостоил ордена «За доблестный труд» Ростислава Мединского — отца помощника главы государства Владимира Мединского. Награду получил советник председателя Российского военно-исторического общества (РВИО). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Основанием для государственного поощрения стали профессиональные заслуги Ростислава Игнатьевича. В президентском документе отмечается, что он награждён «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». В указе также указана его нынешняя должность в Российском военно-историческом обществе.

Мединский-старший на протяжении многих лет занимается сохранением исторического наследия. В 2019 году его наградили орденом Александра Невского, а в сентябре 2026-го он получил знак правительства Тамбовской области «За трудовые достижения». Региональные власти отметили его участие в создании музея «Наследие земли Тамбовской» и развитии проектов по патриотическому воспитанию молодёжи.

Путин наградил орденами Мужества членов избиркомов, семерых — посмертно
Путин наградил орденами Мужества членов избиркомов, семерых — посмертно

Ранее Life.ru сообщал о награждении двух высокопоставленных российских чиновников орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 22 октября 2026 года. Государственных наград удостоились вице-премьер Дмитрий Григоренко и заместитель председателя Госдумы Виталий Савельев. Их отметили за вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу.

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