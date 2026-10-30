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Опубликовано 30 октября, 10:29

Путин наградил Зорькина за вклад в российскую государственность

Путин наградил главу Конституционного суда Зорькина орденом «За доблестный труд»

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина орденом «За доблестный труд». Глава государства отметил его заслуги в укреплении российской государственности, развитии конституционного правосудия и многолетнюю работу на государственной службе. Соответствующее решение закреплено президентским указом.

Согласно документу, Зорькин удостоен награды «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие конституционного правосудия и многолетнюю плодотворную деятельность».

Орден «За доблестный труд» появился в российской наградной системе в феврале 2024 года. Его присуждают за значительные достижения в профессиональной деятельности, развитие государственного управления, экономики и других важных для страны направлений.

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Валерий Зорькин стал первым председателем Конституционного суда в современной истории России. Впервые он возглавил высший орган конституционного контроля в 1991 году, а с 2003-го вновь занимает должность его руководителя. За годы государственной деятельности юрист неоднократно получал высокие награды. В частности, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем ордена Святого апостола Андрея Первозванного, который считается высшей государственной наградой России.

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Андрей Бражников
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