Путин наградил Зорькина за вклад в российскую государственность

Орден «За доблестный труд» появился в российской наградной системе в феврале 2024 года. Его присуждают за значительные достижения в профессиональной деятельности, развитие государственного управления, экономики и других важных для страны направлений.

Валерий Зорькин стал первым председателем Конституционного суда в современной истории России. Впервые он возглавил высший орган конституционного контроля в 1991 году, а с 2003-го вновь занимает должность его руководителя. За годы государственной деятельности юрист неоднократно получал высокие награды. В частности, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем ордена Святого апостола Андрея Первозванного, который считается высшей государственной наградой России.