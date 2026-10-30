Путин поздравил Конституционный суд России с 35-летием

Президент России Владимир Путин поздравил судей, сотрудников и ветеранов Конституционного суда с 35-летием его образования, подчеркнув возросшую роль этого органа в защите прав граждан и укреплении государственного суверенитета. Соответствующее обращение опубликовано 30 октября на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что на протяжении десятилетий КС обеспечивает верховенство Основного закона, служащего фундаментом правовой системы страны. Принимаемые судьями решения помогают оценивать соответствие нормативных актов Конституции, совершенствовать судебную практику и защищать интересы россиян.

Отдельное внимание президент уделил реформе 2020 года. По его словам, всенародное голосование по поправкам стало значимым событием, а предложения миллионов граждан позволили усилить социальные гарантии.

«Считаю важным, что были существенно расширены полномочия Конституционного Суда, значительно возросла его роль», — подчеркнул Путин.

Российский лидер высоко оценил профессионализм представителей судебной системы, их принципиальность и верность служебному долгу. Он поблагодарил коллектив за многолетнюю работу, способствующую укреплению доверия общества к закону, и выразил уверенность, что ведомство продолжит содействовать развитию правового государства.