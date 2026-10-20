Старые законы под новым взглядом: Москалькова рассказала о задачах на новом посту

Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приступила к работе в качестве полномочного представителя Госдумы в Конституционном суде. В беседе с Life.ru Москалькова рассказала, что занимается 40 документами, поступившими из КС, и готовит заключения по вопросам соответствия законов Конституции.

Москалькова рассказала о задачах на новой должности. Видео © Life.ru

Москалькова объяснила, что её новая задача заключается в представлении правовой позиции нижней палаты парламента при рассмотрении дел об оспаривании законодательных норм.

При этом, подчеркнула депутат, защищать принятые законы без тщательной проверки она не намерена. Необходимо учитывать, как нормы применялись на практике и какие последствия они имели для граждан.

По словам Москальковой, многие законы принимались в совершенно иных исторических условиях. Спустя 10–20 лет их применения могут обнаружиться проблемы, которые прежде не были очевидны.

Она напомнила, что Конституционный суд способен не только признать отдельную норму соответствующей или противоречащей Основному закону, но и повлиять на разрешение конкретных дел, обеспечив защиту прав граждан.

Сейчас в работе у нового представителя Госдумы находятся 40 документов. Часть из них касается уже вынесенных решений, остальные предстоит изучить, чтобы подготовить официальную позицию парламента.

Кроме того, Москалькова собирается посетить Конституционный суд и встретиться с представителями президента и Совета Федерации. Она рассчитывает познакомиться с их опытом организации работы.

Отдельным направлением депутат назвала решение проблем жителей территорий, от которых была избрана. В частности, она намерена заниматься социальными вопросами и восстановлением инфраструктуры. По словам Москальковой, эта деятельность во многом продолжает её прежнюю работу в должности федерального омбудсмена.