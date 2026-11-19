Кортеж президента России Владимира Путина направился в государственную резиденцию КНР на переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кортеж Владимира Путина направляется в государственную резиденцию КНР на переговоры. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне.