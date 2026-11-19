Путин направился в государственную резиденцию КНР на встречу с Трампом и Си
Кортеж президента России Владимира Путина направился в государственную резиденцию КНР на переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Кортеж Владимира Путина направляется в государственную резиденцию КНР на переговоры. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне.
Ранее Life.ru сообщал, что трёхсторонние переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина должны были начаться в 09:30 мск. Однако встреча задержалась.
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