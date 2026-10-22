Путин назначил Антона Силуанова вице-премьером — министром финансов РФ

Президент России Владимир Путин назначил Антона Силуанова заместителем председателя правительства — министром финансов РФ. Соответствующий указ № 768 глава государства подписал 22 октября 2026 года. Документ вступил в силу со дня подписания.

«Назначить Силуанова Антона Германовича Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации — Министром финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Таким образом, Силуанов получил статус вице-премьера, сохранив руководство Министерством финансов. В структуре правительства для этого предусмотрена совмещённая должность, предполагающая дополнительные полномочия в финансовой сфере.

Накануне, 21 октября, кандидатуру Силуанова единогласно поддержала Государственная дума. Её внёс на рассмотрение депутатов премьер-министр Михаил Мишустин после согласования кадровых перестановок с президентом.

Силуанов возглавил Минфин России в 2011 году, сменив на посту Алексея Кудрина. В 2018–2020 годах он уже совмещал руководство ведомством с должностью первого заместителя председателя правительства.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума утвердила Силуанова на пост вице-премьера. Перед голосованием его кандидатуру также единогласно поддержал парламентский комитет по бюджету и налогам.